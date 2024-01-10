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Консульство Украины в Лондоне призвало мужчин становиться на военный учет за границей

14:37, 10 января 2024
Консульство Украины в Лондоне также заявило, что информация о том, что без документов по военкомату мужчины не могут оформить паспорт или поручение, не соответствует действительности.
Консульство Украины в Лондоне призвало мужчин становиться на военный учет за границей
Фото: 24tv.ua
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Консульство Украины в Лондоне призвало украинских мужчин стать на военный учет в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев. Об этом говорится в пресс-службе консульского отдела посольства Украины в Великобритании.

«В соответствии с требованиями Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30.12.2022 № 1487 призывники, военнообязанные и резервисты должны, в частности:

- состоять на военном учете в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев - по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;

- собственнолично, в семидневный срок со дня прибытия в Соединенное Королевство, прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в одно из зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Великобритании для взятия на военный учет», - сказано в сообщении.

Информация о лицах призывного возраста (18-65 лет), принимаемых на временный консульский учет в посольстве, одновременно вносится в военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, который ведется учреждением.

В консульстве напоминают, что действующим законодательством не предусмотрены ограничения по предоставлению консульских услуг для мужчин призывного возраста: информация о том, что без документов из военкомата мужчины не могут оформить паспорт/поручительство и тому подобное, не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада примет закон о сборе данных призывников, военнообязанных и резервистов в Единый реестр.

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