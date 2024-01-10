Консульство України в Лондоні закликало чоловіків ставати на військовий облік за кордоном

Консульство України в Лондоні також заявило, що інформація про те, що без документів з військкомату чоловіки не можуть оформити паспорт чи доручення, не відповідає дійсності.

Фото: 24tv.ua

Консульство України в Лондоні закликало українських чоловіків стати на військовий облік у разі вибуття за межі України на термін понад три місяці. Про йдеться у пресслужбі консульського відділу посольства України у Великій Британії.

«Відповідно до вимог Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487 призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні, зокрема:

- перебувати на військовому обліку у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців - за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;

- особисто, в семиденний строк з дня прибуття до Сполученого Королівства, прибути із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до однієї з закордонних дипломатичних установ України на території Великої Британії для взяття на військовий облік», - сказано у повідомленні.

Інформація про осіб призовного віку (18-65 років), яких беруть на тимчасовий консульський облік у Посольстві, одночасно вноситься до військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який ведеться установою.

Також у консульстві нагадують, що чинним законодавством не передбачено обмежень з надання консульських послуг для чоловіків призовного віку: інформація про те, що без документів з військкомату чоловіки не можуть оформити паспорт/доручення тощо, не відповідає дійсності.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалить закон про збір даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів до Єдиного реєстру.

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