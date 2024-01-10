МВС шукає керівників територіальних сервісних центрів для низки областей

У МВС оголосили про відкриті вакансії керівників територіальних сервісних центрів МВС у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській та Івано-Франківській областях.
В обов’язки керівника входитиме:
- Належно організовувати роботу ТСЦ МВС для надання якісних послуг громадянам та бізнесу.
- Впроваджувати нові технологічні рішення.
- Контролювати дотримання персоналом законності при наданні адмінпослуг.
- Координувати безперебійну роботу електронної черги.
На посаду запрошують осіб, які:
- Мають вищу освіту.
- Мають досвід роботи на посадах державної служби або керівний досвід на підприємствах не менше 2 років.
- Добре знають законодавство у сфері безпеки дорожнього руху, надання адміністративних послуг, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації.
- Мають навички управління персоналом.
Резюме потрібно відправляти на електронну пошту: [email protected]. Детальна інформація: 044 374 10 74.
Як ми повідомляли раніше, 25 керівників сервісних центрів МВС зняли з посад за чотири місяці.
За словами очільника МВС, ті, хто сьогодні претендує на заняття нових посад після реорганізації, — проходять поліграф.
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