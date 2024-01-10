МВС шукає керівників територіальних сервісних центрів для низки областей

За словами Ігоря Клименка, у рамках реформи за останні чотири місяці зняті з посад 25 керівників регіональних та територіальних сервісних центрів.

У МВС оголосили про відкриті вакансії керівників територіальних сервісних центрів МВС у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

В обов’язки керівника входитиме:

Належно організовувати роботу ТСЦ МВС для надання якісних послуг громадянам та бізнесу.

Впроваджувати нові технологічні рішення.

Контролювати дотримання персоналом законності при наданні адмінпослуг.

Координувати безперебійну роботу електронної черги.

На посаду запрошують осіб, які:

Мають вищу освіту.

Мають досвід роботи на посадах державної служби або керівний досвід на підприємствах не менше 2 років.

Добре знають законодавство у сфері безпеки дорожнього руху, надання адміністративних послуг, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації.

Мають навички управління персоналом.

Резюме потрібно відправляти на електронну пошту: [email protected]. Детальна інформація: 044 374 10 74.

Як ми повідомляли раніше, 25 керівників сервісних центрів МВС зняли з посад за чотири місяці.

За словами очільника МВС, ті, хто сьогодні претендує на заняття нових посад після реорганізації, — проходять поліграф.

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