Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив оскаржити рішення щодо поновлення на посаді Богдана Львова

Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС стосовно поновлення на посаді Богдана Львова, оскаржуватиме його в апеляційному порядку, — ВС

Парламентарі не дійшли згоди, як рекомендації Комітету з нацбезпеки вплинуть на фінальну редакцію законопроекту про мобілізацію

У Верховній Раді триває дискусія, чи означатиме прийняття законопроекту про мобілізацію за основу 11 січня те, що вони фактично схвалять текст Кабміну.

Як нараховувати заробітну плату держслужбовцям органів, які провели класифікацію посад або які не проводили класифікацію посад: роз’яснення НАДС

У НАДС зазначили, що після процедури класифікації посади зарплата держслужбовців навіть може стати меншою.

Суди зможуть штрафувати боржників на суму від 60,5 тисяч грн за невиконання судового рішення

Судам розширять можливості забезпечувати виконання судових рішень у цивільних та господарських справах, зокрема, шляхом застосування штрафів від 60 560 грн до 121 120 грн.

Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку

Посадовець ТЦК, який проводив розгляд справи про порушення військового обліку, попри те, що на позивача протокол було складено за ч. 1 ст. 210 КУпАП – застосував до нього стягнення, передбачене санкцією ч. 2 ст. 210 КУпАП.

  1. В Україні

МВС шукає керівників територіальних сервісних центрів для низки областей

18:43, 10 січня 2024
За словами Ігоря Клименка, у рамках реформи за останні чотири місяці зняті з посад 25 керівників регіональних та територіальних сервісних центрів.
МВС шукає керівників територіальних сервісних центрів для низки областей
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У МВС оголосили про відкриті вакансії керівників територіальних сервісних центрів МВС у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

В обов’язки керівника входитиме:

  • Належно організовувати роботу ТСЦ МВС для надання якісних послуг громадянам та бізнесу.
  • Впроваджувати нові технологічні рішення.
  • Контролювати дотримання персоналом законності при наданні адмінпослуг.
  • Координувати безперебійну роботу електронної черги.

На посаду запрошують осіб, які:

  • Мають вищу освіту.
  • Мають досвід роботи на посадах державної служби або керівний досвід на підприємствах не менше 2 років.
  • Добре знають законодавство у сфері безпеки дорожнього руху, надання адміністративних послуг, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації.
  • Мають навички управління персоналом.

Резюме потрібно відправляти на електронну пошту: [email protected]. Детальна інформація: 044 374 10 74.

Як ми повідомляли раніше, 25 керівників сервісних центрів МВС зняли з посад за чотири місяці.

За словами очільника МВС, ті, хто сьогодні претендує на заняття нових посад після реорганізації, — проходять поліграф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Світлана Колегаєва
    Світлана Колегаєва
    суддя Деснянського районного суду міста Києва