Налогоплательщики смогут общаться с налоговой онлайн при рассмотрении жалоб и проверок, - Рада одобрила законопроект

Парламент одобрил в первом чтении законопроект Даниила Гетманцева о возможности общения с Налоговой службой в режиме видеоконференции.

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10 января Верховная Рада приняла за основу законопроект 9662 об изменениях в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию онлайн коммуникации с налогоплательщиками. Автором выступает глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев вместе с коллегами.

Так, проектом закона предлагается предусмотреть возможность для налогоплательщика взаимодействовать с контролирующим органом в режиме видеоконференции (в частности, при рассмотрении материалов жалоб и проверок) без личного присутствия.

Кроме того, проект закона также призван урегулировать некоторые другие вопросы.

В частности, требует решения вопрос корректировки финансового результата до налогообложения путем его увеличения в случае безвозмездной передачи субъектами хозяйствования государственного сектора экономики органам исполнительной власти, в сферу управления которых относятся такие субъекты, нематериальных активов, которые созданы, модернизированы и/или приобретены за счет средств государственного бюджета в рамках выполнения проектов информатизации и/или программ электронного управления и/или полученные по результатам реализации проектов международной технической помощи.

Например, по расчетам правительства на сегодняшний день осуществление передачи созданных, модернизированных и приобретенных нематериальных активов за период 2020-2021 года от ГП «ДИЯ» в Минцифру побуждает к возникновению обязательств по уплате налога на прибыль в размере 17 352 300 гривен, что создает существенные препятствия для надлежащего урегулирования вопроса передачи соответствующих активов.

Также требуется урегулирование вопроса утверждения норм потерь и выхода табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего.

Кроме того, требуют изменения нормы налогового законодательства, в частности, уточнения полномочий контролирующих органов по обмену информацией с правоохранительными органами.

Поэтому также предлагается:

Исключить из налогообложения безвозмездную передачу нематериальных активов государственным предприятиям органам исполнительной власти, если эти активы были созданы или приобретены за счет госбюджета или в результате международной технической помощи

Установить нормы потерь и выхода для табачных изделий, включая электронные сигареты и топлива

Отменить функцию формирования Реестра приобретателей единовременной компенсации расходов по ЕСВ и расчета сумм компенсаций для юридических лиц

Урегулировать функцию контролирующих органов сообщать правоохранительным органам о выявленных правонарушениях. А именно налоговая служба в случае обнаружения при выполнении своих функций признаков правонарушений, расследование которых относится к полномочиям правоохранительных органов, в письменном виде сообщают об этом соответствующие правоохранительные органы.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала о законопроекте Кабмина №10319, согласно которому налоговикам поручат сообщать НАБУ о признаках взяточничества среди предпринимателей.

Автор: Наталя Мамченко

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