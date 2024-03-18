Новый антирекорд: Нацбанк снизил официальный курс гривны до 38,97 UAH/USD

НБУ снизил курс гривны до нового минимума.

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Национальный банк снизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 марта, до 38,9744 UAH/USD. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В предыдущий торговый день НБУ снизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 марта, на 11,44 коп. до 38,7998 UAH/USD.

Таким образом, исторический курс:

сразу на 92 коп. превысил действующий в начале месяца – 1 марта он был 38,05 грн.;

на 97 коп., определен на 1 января 2024 года.

Ранее мы писали, что Национальный банк снизил учетную ставку до 14,5%.

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