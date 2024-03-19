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  1. В Украине

«Хостел» для нарушителей: возле границы обнаружили тайник 12 мужчин

07:36, 19 марта 2024
ГПСУ задержала 12 человек, которые скрывались в заброшенном доме и были готовы пересечь границу с помощью лодки.
«Хостел» для нарушителей: возле границы обнаружили тайник 12 мужчин
Источник фото: radiosvoboda.org
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Возле границы в заброшенном доме вблизи Днестра обнаружили 12 человек, которые скрывались перед незаконным пересечением границы. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Мужчины выбрали это здание как последнюю остановку перед тем, как пытаться незаконно пересечь границу. Их цель - попасть в соседнюю страну с помощью лодки.

Сейчас в отношении нарушителей составлены административные протоколы, а также устанавливается круг всех причастных к организации противоправной деятельности.

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