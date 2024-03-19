«Хостел» для нарушителей: возле границы обнаружили тайник 12 мужчин

ГПСУ задержала 12 человек, которые скрывались в заброшенном доме и были готовы пересечь границу с помощью лодки.

Источник фото: radiosvoboda.org

Возле границы в заброшенном доме вблизи Днестра обнаружили 12 человек, которые скрывались перед незаконным пересечением границы. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Мужчины выбрали это здание как последнюю остановку перед тем, как пытаться незаконно пересечь границу. Их цель - попасть в соседнюю страну с помощью лодки.

Сейчас в отношении нарушителей составлены административные протоколы, а также устанавливается круг всех причастных к организации противоправной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.