Во Львове суд обязал завод привести два укрытия в надлежащее состояние

На одном из заводов приведут в надлежащее состояние два укрытия.

Суд заставил частное общество привести в надлежащее состояние два укрытия, расположенных на заводе во Львове. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о двух укрытиях на территории завода во Львове, которые находятся в частной собственности общества. Их емкость – 150 и 300 человек, площадь – 175, 2 и 296, 7 кв м соответственно.

Прокуроры установили, что балансодержателем нарушены требования законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности. Также общество не обеспечило приведение защитного сооружения в подходящее для использования состояние. Соответственно, это сделало невозможным укрытие с целью обеспечения надлежащей защиты жизни и здоровья людей.

Львовский окружной административный суд поддержал обоснованность требований прокурора.

После вступления решения в законную силу прокуратура обеспечит его реальное исполнение.

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