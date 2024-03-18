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Кабмин выделил 5 млрд грн Госспецсвязи на закупку дронов

5 миллиардов грн Правительство выделило Госспецсвязи на приобретение военного имущества.

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Кабмин выделил 5 млрд грн Госспецсвязи на закупку дронов

18:22, 18 марта 2024
5 миллиардов грн Правительство выделило Госспецсвязи на приобретение военного имущества.
Кабмин выделил 5 млрд грн Госспецсвязи на закупку дронов
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Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации выделили 5 млрд грн. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 18 марта 2024 г. № 242-р «О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мер, связанных с укреплением обороноспособности государства».

5 млрд выделено, как отмечается в распоряжении, на «приобретение оборудования оборонного назначения с последующей передачей в установленном порядке приобретенного военного имущества в сферу управления органов, осуществляющих руководство военными формированиями».

Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы на безвозвратной основе из средств резервного фонда государственного бюджета.

Администрация Государственной службы специальной связи должна утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов перечень расходов и представить до 28 декабря 2024 г. Министерству экономики, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных в соответствии с этим распоряжением.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, дополнительные 5 млрд грн будут направлены на закупку дронов.

«Продолжаем поддерживать украинскую армию в борьбе с российским агрессором. Каждая гривна, поступающая в госбюджет в виде налогов, будет идти на усиление нашей обороноспособности», – подчеркнул Шмыгаль.

Автор: Наталья Мамченко

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