Что изменилось в условиях предоставления грантов для аграриев: подробности

Правительство усовершенствовало механизмы предоставления грантовой поддержки на развитие собственного дела.

Источник фото: radabershad.gov.ua

Министерство агропромышленного развития и продовольствия напоминает, что Кабинет Министров Украины принял постановление № 281 "О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 21.06.2022 г. № 738".

В новом постановлении устанавливается:

максимальный размер гранта и процентное соотношение финансирования проекта. В садоводстве гранты предоставляются до 70% стоимости проекта высадки насаждений, но не более 10 млн гривен при условии финансирования получателя разницы между стоимостью проекта высадки и объемом гранта. Доля софинансирования получателя должна составлять не менее 30%. В тепличном хозяйстве гранты предоставляются на строительство тысячи модульных теплиц до 70% стоимости проекта, но не более 7 млн гривен, с таким же условием финансирования разницы и доля софинансирования получателя не менее 30%.

способ уведомления уполномоченного банка, Минэкономики и получателя об отмене гранта;

дополнительные требования для мониторинга состояния посадки насаждений или строительства модульной теплицы уполномоченным банком;

оплату расходов, связанных с проектом, проводится в течение не более 12 месяцев после зачисления гранта на счет.

Также предусмотрены изменения для мониторинга насаждений, в частности, мониторинг состояния высадки может проводиться с помощью Национальной инфраструктуры геопространственных данных в течение 5 лет после завершения проекта.

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