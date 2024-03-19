Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа оплаты труда не обеспечила аппараты судов достойной зарплатой – ГСА

В Государственной судебной администрации говорят, что решить проблему с заработной платой в аппаратах судов смогут только законодательная и исполнительная ветви власти.

Верховный Суд высказался о применении института освобождения от отбывания наказания с испытанием, если лицо обвинялось по статье 191 УК

Верховный Суд: совершение лицом преступления, предусмотренного соответствующей частью ст. 191 УК, путем злоупотребления служебным положением, делает невозможным применение института освобождения от отбывания наказания с испытанием, ведь такое деяние считается коррупционным.

Будут судить понятого: НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт

НАБУ и САП сообщили понятому о подозрении по ч. 1 ст. 387 УК и направили обвинительный акт в суд.

Родственник фигурантки дела о коррупционном правонарушении завещал судье свое движимое имущество

На судью снова составили завещание, чтобы создать конфликт интересов.

В части стран ЕС констатируют ухудшение ситуации с соблюдением верховенства права – Отчет

В Отчете системы правосудия некоторых стран охарактеризованы как «политизированные, недофинансированные и несправедливые».

  1. В Украине

Что изменилось в условиях предоставления грантов для аграриев: подробности

07:00, 19 марта 2024
Правительство усовершенствовало механизмы предоставления грантовой поддержки на развитие собственного дела.
Что изменилось в условиях предоставления грантов для аграриев: подробности
Источник фото: radabershad.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство агропромышленного развития и продовольствия напоминает, что Кабинет Министров Украины принял постановление № 281 "О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 21.06.2022 г. № 738".

В новом постановлении устанавливается:

  • максимальный размер гранта и процентное соотношение финансирования проекта. В садоводстве гранты предоставляются до 70% стоимости проекта высадки насаждений, но не более 10 млн гривен при условии финансирования получателя разницы между стоимостью проекта высадки и объемом гранта. Доля софинансирования получателя должна составлять не менее 30%. В тепличном хозяйстве гранты предоставляются на строительство тысячи модульных теплиц до 70% стоимости проекта, но не более 7 млн гривен, с таким же условием финансирования разницы и доля софинансирования получателя не менее 30%.
  • способ уведомления уполномоченного банка, Минэкономики и получателя об отмене гранта;
  • дополнительные требования для мониторинга состояния посадки насаждений или строительства модульной теплицы уполномоченным банком;
  • оплату расходов, связанных с проектом, проводится в течение не более 12 месяцев после зачисления гранта на счет.

Также предусмотрены изменения для мониторинга насаждений, в частности, мониторинг состояния высадки может проводиться с помощью Национальной инфраструктуры геопространственных данных в течение 5 лет после завершения проекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду