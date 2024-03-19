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Кабмін виділив 5 млрд грн Держспецзв’язку на закупівлю дронів

5 мільярдів грн Уряд виділив Держспецзв’язку на придбання військового майна.

На базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток – Міноборони працює над ним разом з проектом ЄС

Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

  1. В Україні

Що змінилося в умовах надання грантів для аграріїв: подробиці

07:00, 19 березня 2024
Уряд вдосконалив механізми надання грантової підтримки на розвиток власної справи.
Що змінилося в умовах надання грантів для аграріїв: подробиці
Джерело фото: radabershad.gov.ua
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Міністерство агропромислового розвитку та продовольства нагадує, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 281 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 р. № 738".

У новій постанові встановлюється:

  • максимальний розмір гранту та відсоткове співвідношення фінансування проекту. У садівництві гранти надаються до 70% вартості проекту висадки насаджень, але не більше 10 млн гривень за умови фінансування отримувача різниці між вартістю проекту висадки та обсягом гранту. Частка співфінансування отримувача має становити не менше 30%. У тепличному господарстві гранти надаються на будівництво тисячі модульних теплиць до 70% вартості проекту, але не більше 7 млн гривень, з такою ж умовою фінансування різниці та частка співфінансування отримувача не менше 30%.
  • спосіб повідомлення уповноваженого банку, Мінекономіки та отримувача про скасування гранту;
  • додаткові вимоги для моніторингу стану посадки насаджень чи будівництва модульної теплиці уповноваженим банком;
  • оплату витрат, пов'язаних з проектом, проводиться протягом не більше 12 місяців після зарахування гранту на рахунок.

Також передбачено зміни для моніторингу насаджень, зокрема, моніторинг стану висадки може проводитися за допомогою Національної інфраструктури геопросторових даних протягом 5 років після завершення проекту.

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