Що змінилося в умовах надання грантів для аграріїв: подробиці

Уряд вдосконалив механізми надання грантової підтримки на розвиток власної справи.

Джерело фото: radabershad.gov.ua

Міністерство агропромислового розвитку та продовольства нагадує, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 281 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 р. № 738".

У новій постанові встановлюється:

максимальний розмір гранту та відсоткове співвідношення фінансування проекту. У садівництві гранти надаються до 70% вартості проекту висадки насаджень, але не більше 10 млн гривень за умови фінансування отримувача різниці між вартістю проекту висадки та обсягом гранту. Частка співфінансування отримувача має становити не менше 30%. У тепличному господарстві гранти надаються на будівництво тисячі модульних теплиць до 70% вартості проекту, але не більше 7 млн гривень, з такою ж умовою фінансування різниці та частка співфінансування отримувача не менше 30%.

спосіб повідомлення уповноваженого банку, Мінекономіки та отримувача про скасування гранту;

додаткові вимоги для моніторингу стану посадки насаджень чи будівництва модульної теплиці уповноваженим банком;

оплату витрат, пов'язаних з проектом, проводиться протягом не більше 12 місяців після зарахування гранту на рахунок.

Також передбачено зміни для моніторингу насаджень, зокрема, моніторинг стану висадки може проводитися за допомогою Національної інфраструктури геопросторових даних протягом 5 років після завершення проекту.

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