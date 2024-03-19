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Кабмін виділив 5 млрд грн Держспецзв’язку на закупівлю дронів

5 мільярдів грн Уряд виділив Держспецзв’язку на придбання військового майна.

На базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток – Міноборони працює над ним разом з проектом ЄС

Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

  1. В Україні

На Буковині затримали посадовицю лікарської комісії, яка за хабарі оформляла ІІ групу інвалідності

07:18, 19 березня 2024
За даними правоохоронців, за гроші вона реєструвала чоловіків призовного віку особами з ІІ групою інвалідності.
На Буковині затримали посадовицю лікарської комісії, яка за хабарі оформляла ІІ групу інвалідності
Фото: поліція
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У Чернівецькій області затримали завідувачку відділення – члена комісії одного з медичних закладів, яка за гроші "реєструвала" чоловіків призовного віку особами з ІІ групою інвалідності. Вартість "послуги" становила від 3,5 до 5 тис. доларів, повідомляє пресслужба поліції.  

Кошти лікарка отримувала за кожен етап корупційної схеми. В ході процесуальних заходів правоохоронці задокументували отримання медикинею 2000 гривень, 600 євро та 3500 доларів хабаря. 

Зловмисницю затримали та повідомили про підозру. За результатами обшуків за місцем роботи та місцем проживання підозрюваної поліцейські вилучили гроші у різній валюті на загальну суму 8,4 млн грн.

Їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю внесення  застави у розмірі 181 680 грн.

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