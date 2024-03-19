На Буковині затримали посадовицю лікарської комісії, яка за хабарі оформляла ІІ групу інвалідності

За даними правоохоронців, за гроші вона реєструвала чоловіків призовного віку особами з ІІ групою інвалідності.

Фото: поліція

У Чернівецькій області затримали завідувачку відділення – члена комісії одного з медичних закладів, яка за гроші "реєструвала" чоловіків призовного віку особами з ІІ групою інвалідності. Вартість "послуги" становила від 3,5 до 5 тис. доларів, повідомляє пресслужба поліції.

Кошти лікарка отримувала за кожен етап корупційної схеми. В ході процесуальних заходів правоохоронці задокументували отримання медикинею 2000 гривень, 600 євро та 3500 доларів хабаря.

Зловмисницю затримали та повідомили про підозру. За результатами обшуків за місцем роботи та місцем проживання підозрюваної поліцейські вилучили гроші у різній валюті на загальну суму 8,4 млн грн.

Їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 181 680 грн.

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