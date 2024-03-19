Родич фігурантки справи про корупційне правопорушення заповів судді своє рухоме майно

На суддю знов склали заповіт, щоб створити конфлікт інтересів.

Будівля Нікопольського міськрайонного суду, джерело фото ТУ ДСА

Черговий неприємний для судової влади інцидент днями зафіксовано у Дніпропетровській області.

Як повідомила у Вищу раду правосуддя суддя Нікопольського міськрайонного суду Тетяна Ступак, у неї в провадженні знаходиться справа про вчинення адміністративного правопорушення за ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 (неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Розгляд справи було призначено на 7 березня.

Однак 7 березня на електронну пошту суду надійшла заява громадянки, щодо якої були складені зазначені протоколи про вчинення корупційних правопорушень.

В заяві було вказано, що чоловік громадянки склав на користь судді Тетяни Ступак заповіт, згідно з яким заповів судді своє рухоме майно після його смерті. У копії заповіту були вказані персональні дані судді, які публічно нею не розголошувалися.

Також громадянка вказала, що відтепер наявні підстави для відводу судді Тетяни Ступак.

Втім, так дії фігурантки справи про адміністративне правопорушення викликали обурення судді.

Тетяна Ступак повідомила у Вищу раду правосуддя про втручання в її діяльність як судді з метою перешкодити виконанню професійних обов’язків судді.

Крім того, суддя написала заяву у Нікопольське районне управління поліції.

Також Тетяна Ступак зазначила у зв’язку з цим, що вона працює і проживає на території, яка знаходиться під регулярними обстрілами з боку військ РФ. Тому збір та розголошення персональних даних судді може становити загрозу як для судді, так і для її сім’ї.

Зазначимо, що практика складання заповітів на користь суддів, з метою отримання підстав для відводу, була започаткована в Україні в 2021 році.

Наприклад, у грудні 2023 року підозрюваний склав заповіт на всіх суддів районного суду, щоб завадити розгляду клопотання про продовження строків досудового розслідування.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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