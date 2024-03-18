У Києві затримали організаторів схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон

Повідомлено про підозру організаторам незаконного переправлення призовників через кордон за 8 500 євро.

Джерело фото: поліція Києва

Столичні правоохоронці викрили організаторів незаконної схеми переправлення призовників через державний кордон України, повідомила поліція Києва.

Фігуранти – уродженець республіки білорусь та мешканець столиці. За 8 500 євро вони допомагали ухилянтам виїжджати за кордон. Спільників затримано, їм повідомлено про підозру.

Слідчі Святошинського управління поліції за оперативного супроводження працівників Служби безпеки України та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури викрили двох чоловіків, які під час воєнного стану налагодили злочинну схему з незаконного переправлення призовників через державний кордон України.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що організаторами виявились 43-річний уродженець республіки білорусь та мешканець столиці, котрий обіймає посаду голови одного з благодійних фондів. Встановлено, що за 8500 євро співучасники ставили у паспортах військовозобов’язаних підроблені виїзні штампи, що давало змогу «клієнтам» виїхати за межі держави.

Відтак, поліцейські спільно із працівниками СБУ затримали одного із фігурантів під час отримання ним частини грошей за «послугу».

Співучасникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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