Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін виділив 5 млрд грн Держспецзв’язку на закупівлю дронів

5 мільярдів грн Уряд виділив Держспецзв’язку на придбання військового майна.

На базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток – Міноборони працює над ним разом з проектом ЄС

Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

  1. В Україні

У Києві затримали організаторів схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон

23:47, 18 березня 2024
Повідомлено про підозру організаторам незаконного переправлення призовників через кордон за 8 500 євро.
У Києві затримали організаторів схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон
Джерело фото: поліція Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Столичні правоохоронці викрили організаторів незаконної схеми переправлення призовників через державний кордон України, повідомила поліція Києва.

Фігуранти – уродженець республіки білорусь та мешканець столиці. За 8 500 євро вони допомагали ухилянтам виїжджати за кордон. Спільників затримано, їм повідомлено про підозру.

Слідчі Святошинського управління поліції за оперативного супроводження працівників Служби безпеки України та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури викрили двох чоловіків, які під час воєнного стану налагодили злочинну схему з незаконного переправлення призовників  через державний кордон України.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що організаторами виявились 43-річний уродженець республіки білорусь та мешканець столиці, котрий обіймає посаду голови одного з благодійних фондів.  Встановлено, що за 8500 євро співучасники ставили у паспортах військовозобов’язаних підроблені виїзні штампи, що давало змогу «клієнтам» виїхати за межі держави.

Відтак, поліцейські спільно із працівниками СБУ затримали одного із фігурантів під час отримання ним частини грошей за «послугу».

Співучасникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. 

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду