На Донеччині повернули громаді землі вартістю 19 млн грн, на яких незаконно видобувалось кам’яне вугілля

Землі були відведені для експлуатації та обслуговування комплексу виробничих споруд.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Господарський суд Донецької області задовольнив позовні вимоги Краматорської окружної прокуратури щодо розірвання договору оренди між Новодонецькою селищною радою та одним із товариств з обмеженою відповідальністю. Відтепер у комунальну власність підлягають поверненню земельні ділянки вартістю 19 млн грн, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Прокурори довели у суді численні порушення вимог земельного законодавства під час користування підприємством ділянками комунальної форми власності, що розташовані на території громади.

Підставою для розірвання договору стало те, що підприємці без згоди орендодавця надавали дві ділянки загальною площею 2,7 га в користування третім особам.

Землі були відведені для експлуатації та обслуговування комплексу виробничих споруд. Також вони мали використовуватися під автомобільний транспорт, який служив би для обслуговування дороги, прилеглої до ділянок. Натомість група підприємців вирішила усупереч угоді вирішила видобувати там кам’яне вугілля.

З огляду на це прокурор ініціював питання про розірвання договору оренди землі й зобов’язання підприємців повернути земельні ділянки законному власнику в судовому порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.