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5 мільярдів грн Уряд виділив Держспецзв’язку на придбання військового майна.

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Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

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На Донеччині повернули громаді землі вартістю 19 млн грн, на яких незаконно видобувалось кам’яне вугілля

00:00, 19 березня 2024
Землі були відведені для експлуатації та обслуговування комплексу виробничих споруд.
На Донеччині повернули громаді землі вартістю 19 млн грн, на яких незаконно видобувалось кам’яне вугілля
Фото: Донецька обласна прокуратура
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Господарський суд Донецької області задовольнив позовні вимоги Краматорської окружної прокуратури щодо розірвання договору оренди між Новодонецькою селищною радою та одним із товариств з обмеженою відповідальністю. Відтепер у комунальну власність підлягають поверненню земельні ділянки вартістю 19 млн грн, повідомляє Донецька обласна прокуратура. 

Прокурори довели у суді численні порушення вимог земельного законодавства під час користування підприємством ділянками комунальної форми власності, що розташовані на території громади. 

Підставою для розірвання договору стало те, що підприємці без згоди орендодавця надавали дві ділянки загальною площею 2,7 га в користування третім особам.

Землі були відведені для експлуатації та обслуговування комплексу виробничих споруд. Також вони мали використовуватися під автомобільний транспорт, який служив би для обслуговування дороги, прилеглої до ділянок. Натомість група підприємців вирішила усупереч угоді вирішила видобувати там кам’яне вугілля.

З огляду на це прокурор ініціював питання про розірвання договору оренди землі й зобов’язання підприємців повернути земельні ділянки законному власнику в судовому порядку.

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