Як учасникам бойових дій отримати пільги на комунальні послуги: інфографіка

Знижка на комунальні послуги для учасників бойових дій – 75%.

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Учасники бойових дій мають право на 75% знижку плати за житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм споживання. Про це повідомляє Кабінет міністрів України.

Для того, щоб скористатися пільгами, необхідно подати відповідну заяву та документи.

Зробити це можна особисто, поштою або онлайн.

Раніше у ПФУ пояснили, хто вважається членом сім’ї учасника війни при наданні пільг на оплату комуналки.

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