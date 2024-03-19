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Закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України не встановлює правомірність незаконного поводження з боєприпасами – Верховний Суд

Даний закон не звільняє від відповідальності за придбання і зберігання боєприпасів вдома без дозволу, зазначив Верховний Суд.

Реформа оплати праці не забезпечила апарати судів гідною зарплатою – ДСА

У Державній судовій адміністрації кажуть, що вирішити проблему з заробітною платою в апаратах судів зможуть лише законодавча та виконавча гілки влади.

Верховний Суд висловився щодо застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо особу обвинувачували за статтею 191 КК

Верховний Суд: вчинення особою злочину, передбаченого відповідною частиною ст. 191 КК, шляхом зловживання службовим становищем, унеможливлює застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, адже таке діяння вважається корупційним.

Судитимуть понятого: НАБУ і САП направили до суду обвинувальний акт

НАБУ і САП повідомили понятому про підозру за ч. 1 ст. 387 КК та скерували обвинувальний акт до суду.

Родич фігурантки справи про корупційне правопорушення заповів судді своє рухоме майно

На суддю знов склали заповіт, щоб створити конфлікт інтересів.

  1. Суспільство

Як учасникам бойових дій отримати пільги на комунальні послуги: інфографіка

10:17, 19 березня 2024
Знижка на комунальні послуги для учасників бойових дій – 75%.
Як учасникам бойових дій отримати пільги на комунальні послуги: інфографіка
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Учасники бойових дій мають право на 75% знижку плати за житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм споживання. Про це повідомляє Кабінет міністрів України.

Для того, щоб скористатися пільгами, необхідно подати відповідну заяву та документи.

Зробити це можна особисто, поштою або онлайн.

Раніше у ПФУ пояснили, хто вважається членом сім’ї учасника війни при наданні пільг на оплату комуналки.

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