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5 мільярдів грн Уряд виділив Держспецзв’язку на придбання військового майна.

На базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток – Міноборони працює над ним разом з проектом ЄС

Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

  1. В Україні

На Львівщині суд покарав вчительку за те, що її син сміявся з прив'язаної до стільця учениці

23:30, 18 березня 2024
Неповнолітній син жінки штовхнув прив’язану до стільця школярку та разом із іншими учнями насміхався з неї.
На Львівщині суд покарав вчительку за те, що її син сміявся з прив'язаної до стільця учениці
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У Львівській області вчительку оштрафували за неналежне виконання батьківських обов’язків. Як стало відомо, її син насміхався з прив’язаної до стільця однокласниці, повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що випадок трапився у селі Переспа, що поблизу Червонограда. Неповнолітній син жінки штовхнув прив’язану до стільця школярку та разом із іншими учнями насміхався з неї.

Невідомо, хто та з яких причин прив’язав дівчинку до стільця. Матір школяра у суді заявила, що учні класу у такий спосіб грались. Також вона додала, що її син попросив вибачення у дівчини та її мами.

Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала щодо матері та батька іншого учня протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків. Обоє визнали свою провину.

Вчительниці призначили 850 грн штрафу.

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