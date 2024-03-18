На Львівщині суд покарав вчительку за те, що її син сміявся з прив'язаної до стільця учениці

Неповнолітній син жінки штовхнув прив’язану до стільця школярку та разом із іншими учнями насміхався з неї.

У Львівській області вчительку оштрафували за неналежне виконання батьківських обов’язків. Як стало відомо, її син насміхався з прив’язаної до стільця однокласниці, повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що випадок трапився у селі Переспа, що поблизу Червонограда. Неповнолітній син жінки штовхнув прив’язану до стільця школярку та разом із іншими учнями насміхався з неї.

Невідомо, хто та з яких причин прив’язав дівчинку до стільця. Матір школяра у суді заявила, що учні класу у такий спосіб грались. Також вона додала, що її син попросив вибачення у дівчини та її мами.

Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала щодо матері та батька іншого учня протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків. Обоє визнали свою провину.

Вчительниці призначили 850 грн штрафу.

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