Во Львовской области суд наказал учительницу за то, что ее сын смеялся над привязанной к стулу ученицей

Несовершеннолетний сын женщины толкнул привязанную к стулу школьницу и вместе с другими учениками насмехался над ней.

Во Львовской области учительницу оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Как стало известно, ее сын насмехался над привязанной к стулу одноклассницей, сообщает zaxid.net.

Отмечается, что случай произошел в селе Переспа вблизи Червонограда. Несовершеннолетний сын женщины толкнул привязанную к стулу школьницу и вместе с другими учениками насмехался над ней.

Неизвестно, кто и по каким причинам привязал девочку к стулу. Мать школьника в суде заявила, что ученики класса таким образом играли. Также она добавила, что ее сын попросил прощения у девушки и ее мамы.

Об этом случае сообщили полицию, которая составила в отношении матери и отца другого ученика протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Оба признали свою вину.

Учительницы назначили 850 грн штрафа.

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