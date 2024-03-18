Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин выделил 5 млрд грн Госспецсвязи на закупку дронов

5 миллиардов грн Правительство выделило Госспецсвязи на приобретение военного имущества.

На базе Реестра «Оберег» введут электронный военный билет – Минобороны работает над ним вместе с проектом ЕС

Минобороны вместе партнерами работает над созданием Электронного военного билета, который будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина – где он состоит на учете и пригоден ли к службе.

Решая вопрос о целесообразности дополнительного наказания в виде конфискации имущества, суд должен исходить из наличия или отсутствия в действиях виновного корыстного мотива, - ВС

КУС ВС констатировал, что применение дополнительного наказания по ч. 2 ст. 307 УК в виде конфискации имущества даже при условии, что оно предусмотрено санкцией настоящей части статьи как обязательное дополнительное наказание, безосновательно, ведь противоречит положениям Общей части УК, в частности положениям ст. 59 УК.

Когда отсутствует признак повторности в совершении кражи – позиция Верховного Суда

Апелляционный суд допустил неправильное применение закона, квалифицируя действия осужденного по ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 УК как оконченное покушение на кражу, совершенное повторно, поскольку отсутствует квалифицирующий признак «повторность».

Председатели апелляционных судов предлагают вернуть из отставки судей, ранее прошедших оценивание, но уволившихся в отставку

Предложен временный способ преодоления кадрового кризиса в судах.

  1. В Украине

На станции метро «Шулявская» начнется ремонт последнего эскалатора

23:12, 18 марта 2024
На станции метро «Шулявская» с 19 марта до 14 мая планируется капитальный ремонт эскалатора.
На станции метро «Шулявская» начнется ремонт последнего эскалатора
Источник фото: kashtan.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 19 марта, начнется капитальный ремонт эскалатора на станции метро "Шулявская". Согласно сообщению КГГА, в прошлом году здесь уже отремонтировали два эскалатора, которые соединяют кассовый зал и промежуточный вестибюль. Завтра же планируется начало ремонта последнего эскалатора верхнего наклона. Предполагается, что ремонтные работы продлятся до 14 мая.

Указано, что плановые капитальные ремонты эскалаторов проводятся ориентировочно раз в 10-12 лет после пробега в 150 тысяч километров. Процесс включает полную разборку эскалатора, замену изношенных деталей и проведение других необходимых мероприятий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду