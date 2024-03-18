На станции метро «Шулявская» начнется ремонт последнего эскалатора

На станции метро «Шулявская» с 19 марта до 14 мая планируется капитальный ремонт эскалатора.

Источник фото: kashtan.media

Во вторник, 19 марта, начнется капитальный ремонт эскалатора на станции метро "Шулявская". Согласно сообщению КГГА, в прошлом году здесь уже отремонтировали два эскалатора, которые соединяют кассовый зал и промежуточный вестибюль. Завтра же планируется начало ремонта последнего эскалатора верхнего наклона. Предполагается, что ремонтные работы продлятся до 14 мая.

Указано, что плановые капитальные ремонты эскалаторов проводятся ориентировочно раз в 10-12 лет после пробега в 150 тысяч километров. Процесс включает полную разборку эскалатора, замену изношенных деталей и проведение других необходимых мероприятий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.