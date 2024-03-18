Новым спикером Воздушных сил ВСУ вместо Юрия Игната назначен Илья Евлаш

Он был представителем восточного угропования войск.

Новым спикером Воздушных сил ВСУ назначен Илья Евлаш. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

«Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины № 480 от 15 марта 2024 года начальником службы по связям с общественностью Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Илья Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью. Возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города и прессслужбу оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Спикер восточной группировки войск.

Как писала «Судебно-юридическая газета», спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната уволили с должности. Он перейдет на другое направление работы.

Добавим, что Юрий Игнат прокомментировал свое увольнение.

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