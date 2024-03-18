Новим речником Повітряних сил ЗСУ замість Юрія Ігната призначено Іллю Євлаша

Він був речником східного угроповання військ.

Новим речником Повітряних сил ЗСУ призначено Іллю Євлаша. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

«Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України № 480 від 15 березня 2024 року начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Речник східного угруповання військ.

Як писала «Судово-юридична газета», речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната звільнили з посади. Він перейде на інший напрямок роботи.

Додамо, що Юрій Ігнат прокоментував своє звільнення.

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