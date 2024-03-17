Юрій Ігнат прокоментував своє звільнення з посади речника Повітряних Сил ЗСУ

Юрій Ігнат повідомив, що «було важко і точно не буде соромно».

Як писала «Судово-юридична газета», речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната звільнили з посади. Він перейде на інший напрямок роботи.

Юрій Ігнат прокоментував своє звільнення й повідомив, що «було важко і точно не буде соромно».

«За два роки війни майже стерлись літери на клавіатурі, слабо тримає батарея, але написане, змонтоване і опубліковане з цього ноута назавжди увійшло в світову історію, яку сьогодні власною кров’ю пишуть українці. Залишатимусь на зв’язку! Тримаймо стрій!», - написав він.

Також стало відомо, що 16 березня, Дмитро Лиховій склав обов'язки речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія».

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