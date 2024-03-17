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Ухвали щодо арешту майна можуть бути оскаржені в апеляційному порядку – Верховний Суд

Рішення про скасування або відмову у скасуванні арешту майна не згадані в ст. 309 КПК, але це не означає, що їх не можна оскаржити, зазначив Верховний Суд.

У КПК виправлять недоліки технічного характеру

Зокрема, у статті 309 КПК формулювання виправлять на «інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді».

У КУпАП запровадять відповідальність за порушення правил доброчесного лобіювання

Верховна Рада ухвалить в цілому закон, який встановлює відповідальність за незаконне здійснення лобіювання та за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Правомірність рішення реєстратора про відмову у державній реєстрації права власності – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно підстав для відмови у проведенні державної реєстрації права власності з огляду на існуванням суперечності між заявленими вимогами та документами, що їх посвідчують.

СБУ пропонують розширити повноваження щодо протидії терористичним посяганням на держоргани і підприємства

Загальнодержавний та регіональні переліки об’єктів можливих терористичних посягань будуть вести у порядку, визначеному Службою безпеки України.

  1. В Україні

Юрій Ігнат прокоментував своє звільнення з посади речника Повітряних Сил ЗСУ

17:18, 17 березня 2024
Юрій Ігнат повідомив, що «було важко і точно не буде соромно».
Юрій Ігнат прокоментував своє звільнення з посади речника Повітряних Сил ЗСУ
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Як писала «Судово-юридична газета», речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната звільнили з посади. Він перейде на інший напрямок роботи.

Юрій Ігнат прокоментував своє звільнення й повідомив, що «було важко і точно не буде соромно».

«За два роки війни майже стерлись літери на клавіатурі, слабо тримає батарея, але написане, змонтоване і опубліковане з цього ноута назавжди увійшло в світову історію, яку сьогодні власною кров’ю пишуть українці. Залишатимусь на зв’язку! Тримаймо стрій!», - написав він.

Також стало відомо, що 16 березня, Дмитро Лиховій склав обов'язки речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». 

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