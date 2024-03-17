Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Определение об аресте имущества может быть обжаловано в апелляционном порядке – Верховный Суд

Решения об отмене или отказе в отмене ареста имущества не упомянуты в ст. 309 УПК, но это не означает, что их нельзя обжаловать, указал Верховный Суд.

В УПК исправят недостатки технического характера

В частности, в статье 309 УПК формулировки исправят на «другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».

В КУоАП введут ответственность за нарушение правил добропорядочного лоббирования

Верховная Рада примет в целом закон, устанавливающий ответственность за незаконное осуществление лоббирования и нарушение законодательства в сфере лоббирования

Правомерность решения регистратора об отказе в государственной регистрации права собственности – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался относительно оснований для отказа в проведении государственной регистрации права собственности с учетом существования противоречия между заявленными требованиями и удостоверяющими документами.

СБУ предлагают расширить полномочия по противодействию террористическим посягательствам на госорганы и предприятия

Общегосударственные и региональные перечни объектов возможных террористических посягательств будут вести в порядке, определенном Службой безопасности Украины.

  1. В Украине

Юрий Игнат прокомментировал свое увольнение с должности спикера Воздушных Сил ВСУ

17:18, 17 марта 2024
Юрий Игнат сообщил, что «было тяжело и точно не будет стыдно».
Юрий Игнат прокомментировал свое увольнение с должности спикера Воздушных Сил ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната уволили с должности. Он перейдет на другое направление работы.

Юрий Игнат прокомментировал свое увольнение и сообщил, что «было тяжело и точно не будет стыдно».

«За два года войны почти стерлись буквы на клавиатуре, слабо держит батарея, но написанное, смонтированное и опубликованное с этого ноута навсегда вошло в мировую историю, которую сегодня собственной кровью пишут украинцы. Буду оставаться на связи! Держим строй!», - написал он.

Также стало известно, что 16 марта, Дмитрий Лиховий сдал обязанности спикера оперативно-стратегической группировки войск «Таврия».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    заступник голови Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва