Юрий Игнат прокомментировал свое увольнение с должности спикера Воздушных Сил ВСУ

Юрий Игнат сообщил, что «было тяжело и точно не будет стыдно».

Как писала «Судебно-юридическая газета», спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната уволили с должности. Он перейдет на другое направление работы.

Юрий Игнат прокомментировал свое увольнение и сообщил, что «было тяжело и точно не будет стыдно».

«За два года войны почти стерлись буквы на клавиатуре, слабо держит батарея, но написанное, смонтированное и опубликованное с этого ноута навсегда вошло в мировую историю, которую сегодня собственной кровью пишут украинцы. Буду оставаться на связи! Держим строй!», - написал он.

Также стало известно, что 16 марта, Дмитрий Лиховий сдал обязанности спикера оперативно-стратегической группировки войск «Таврия».

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