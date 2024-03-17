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  1. В мире

В столице Молдовы мужчина швырнул бутылки с зажигательной смесью во двор посольства рф

17:35, 17 марта 2024
Полиция задержала 54-летнего мужчину.
В столице Молдовы мужчина швырнул бутылки с зажигательной смесью во двор посольства рф
Источник фото: newsmaker.md
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В Кишиневе 17 марта на территорию посольства россии бросили две емкости с зажигательной смесью. Там сегодня открыли избирательный участок для желающих проголосовать на так называемых «выборах» президента рф.

Как пишет «Newsmaker», полиция задержала 54-летнего мужчину. Согласно сообщению правоохранителей, в момент задержания мужчина успел перебросить через забор российского посольства две емкости с зажигательной смесью.

Выяснилось, что задержанный — гражданин Молдовы. Сам он утверждает, что у него есть и российское гражданство. Пока молдавские правоохранители проверяют его слова.

На допросе мужчина мотивировал свои действия тем, что недоволен действиями российских властей.

Ранее мы писали, что Конституционный суд Молдовы подтвердил конституционность румынского как государственного языка.

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