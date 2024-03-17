В Минэнерго объяснили, почему в Киеве 58 тысяч абонентов были некоторое время обесточены

По состоянию на 17 марта проблем в энергосистеме не наблюдается.

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В Киеве из-за технических нарушений в электросетях обесточивались две подстанции 110 кВ. Из-за этого, как пояснили в пресс-службе Министерства энергетики, было отключено 58 тысяч абонентов и оборудование коммунального предприятия.

В настоящее время, всех потребителей включили по резервной схеме.

При этом в минэнерго отмечают, что по состоянию на 17 марта проблем в энергосистеме не наблюдается, есть резервы генерации покрытия потребностей.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 3 900 МВт*ч, также предполагается экспорт – до 2 000 МВт*ч.

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