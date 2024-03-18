С 1 апреля увеличат оплату за выполнение общественно полезных работ

Оплата за выполнение общественно полезных работ за отработанный полнолуние уже увеличилась до 10650 грн., а с 1 апреля 2024 года – до 12000 грн.

Фото: pkrv.dp.gov.ua

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда напоминает, что Кабинет министров повысил оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта Армия восстановления в полтора раза.

Изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 27 октября 2023 г. №1119 «О внесении изменений в Порядок привлечения трудоспособных лиц в общественно полезные работы в условиях военного положения».

То есть оплата за выполнение общественно полезных работ за отработанный полный месяц уже увеличилась до 10650 грн., а с 1 апреля 2024 года – до 12000 грн.

Виды общественно нужных работ зависят от потребностей конкретного региона. Руководство областей определяет, какие работы требуются в регионе. С привлеченными лицами заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.

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