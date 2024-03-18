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Представник військової адміністрації запропонував судді «вирішити питання» щодо громадянина, який не з’явився у ТЦК: скандал у Полтавський області

Територіальне управління ДСА виступило посередником і організувало зустріч службовця військової адміністрації з головою суду.

У разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків – Верховний Суд

Чинним КПК не передбачено інституту додаткового розслідування, який був прописаний у нормах КПК 1960 року, тому у разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків і цей строк не може бути включений у строк досудового розслідування в розумінні положень ст. 219 КПК.

У Верховній Раді пропонують удосконалити збір з громадян податку на майно

Зокрема, пропонується, аби органи місцевого самоврядування здійснювали контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг з податку на майно, зупинення видаткових операцій на його рахунках чи електронних гаманцях у банку або іншій фінансовій установі.

Ухвали щодо арешту майна можуть бути оскаржені в апеляційному порядку – Верховний Суд

Рішення про скасування або відмову у скасуванні арешту майна не згадані в ст. 309 КПК, але це не означає, що їх не можна оскаржити, зазначив Верховний Суд.

У КПК виправлять недоліки технічного характеру

Зокрема, у статті 309 КПК формулювання виправлять на «інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді».

  1. В Україні

З 1 квітня збільшать оплату за виконання суспільно корисних робіт

00:00, 18 березня 2024
Оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць вже збільшилася до 10650 грн., а з 1 квітня 2024 року – до 12000 грн.
З 1 квітня збільшать оплату за виконання суспільно корисних робіт
Фото: pkrv.dp.gov.ua
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Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці нагадує, що Кабінет міністрів підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення» в півтора рази.

Зміни передбачені постановою Кабміну від 27 жовтня 2023 р. №1119 «Про внесення змін до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану».

Тобто, оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць вже  збільшилася  до 10650 грн.,  а з 1 квітня 2024 року – до 12000 грн.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні. Із залученими особами укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

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