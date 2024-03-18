З 1 квітня збільшать оплату за виконання суспільно корисних робіт

Оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць вже збільшилася до 10650 грн., а з 1 квітня 2024 року – до 12000 грн.

Фото: pkrv.dp.gov.ua

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Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці нагадує, що Кабінет міністрів підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення» в півтора рази.

Зміни передбачені постановою Кабміну від 27 жовтня 2023 р. №1119 «Про внесення змін до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану».

Тобто, оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць вже збільшилася до 10650 грн., а з 1 квітня 2024 року – до 12000 грн.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні. Із залученими особами укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

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