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  1. В Україні

На Закарпатті затримали українця, який має трьох дружин, трьох дітей та підроблені документи

08:11, 18 березня 2024
Перевіряючи документи чоловіка, у свідоцтвах про народження дітей прикордонники виявили ознаки підробки.
На Закарпатті затримали українця, який має трьох дружин, трьох дітей та підроблені документи
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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Прикордонники затримали чоловіка, який прямував до Словаччини рейсовим автобусом «Свалява – Кошице» через пункт пропуску «Ужгород». Причиною стало те, що на контроль разом з паспортом громадянина України для виїзду за кордон він надав три свідоцтва про народження дітей – громадян Таджикистану, однак прикордонники виявили ознаки підробки у документах.

Про це розповіли у Державній прикордонній службі України.

У ході опитування чоловік сказав, що за національністю він таджик та до приїзду в Україну проживав у Таджикистані. Там, за його словами, має двох дружин, з якими перебуває у цивільному шлюбі, і від яких має трьох дітей. У 2022 році він приїхав до Києва та після одруження з українкою набув громадянства України.

Втім, пишуть у ДПСУ, перевіряючи документи чоловіка, у свідоцтвах про народження дітей прикордонники виявили ознаки підробки. Зокрема, інспектори встановили, що оригінальні дані у всіх трьох документах було витравлено хімічною речовиною, а зверху нанесено новий текст.

На місце події викликали співробітників Нацполіції. Підроблені документи вилучила слідчо-оперативна група. На адресу Нацполіції прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

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