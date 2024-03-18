На Закарпатье задержали украинца, который имеет троих жен, троих детей и поддельные документы

Проверяя документы мужчины, в свидетельствах о рождении детей пограничники обнаружили признаки подделки.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничники задержали мужчину, который направлялся в Словакию рейсовым автобусом «Свалява – Кошице» через пункт пропуска «Ужгород». Причиной стало то, что на контроль вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу он предоставил три свидетельства о рождении детей – граждан Таджикистана, однако пограничники обнаружили признаки подделки в документах.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ходе опроса мужчина сказал, что по национальности он таджик и до приезда в Украину проживал в Таджикистане. Там, по его словам, имеет двух жен, с которыми состоит в гражданском браке, и от которых имеет троих детей. В 2022 году он приехал в Киев и после бракосочетания с украинкой приобрел гражданство Украины.

Впрочем, пишут в ГПСУ, проверяя документы мужчины, в свидетельствах о рождении детей пограничники обнаружили признаки подделки. В частности, инспекторы установили, что оригинальные данные во всех трех документах были вытравлены химическим веществом, а сверху нанесен новый текст.

На место происшествия вызвали сотрудников Нацполиции. Поддельные документы изъяла следственно-оперативная группа. На адрес Нацполиции пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

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