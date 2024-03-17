Как получить налоговую скидку за обучение: разъяснение

Вернуть себе часть расходов на обучение можно в виде налоговой скидки.

Главное управление ГНС в Сумской области разъяснило особенности применения права на получение налоговой скидки за обучение.

Так, согласно ст. 166 Налогового кодекса плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на налоговую скидку по результатам отчетного налогового года.

Перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку, определен в п. 166.3 ст. 166 НКУ.

В этот перечень включается сумма средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования таким налогоплательщиком и/или членом его семьи первой степени родства и/или лица, над которым установлена опека или попечительство, или устроена в приемную семью, детский дом семейного типа, если такой налогоплательщик назначен соответственно опекуном, попечителем, приемным отцом, приемной матерью, отцом-воспитателем, матерью-воспитательницей (п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 НКУ).

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации, которая подается по 31 декабря включительно в следующем за отчетным налоговом году (п.п. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 НКУ).

Согласно п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 НКУ в налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года плательщиком налога расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности, квитанциями, фискальными или товарными чеками, прибыльными кассовыми ордерами, идентифицирующими продавца товаров (работ, услуг) и лицо за налоговой скидкой (их покупателя (получателя)), а также копиями договоров при их наличии в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок оплаты таких товаров (работы, услуги).

Копии указанных в п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 НКУ документов (кроме электронных расчетных документов) предоставляются вместе с налоговой декларацией об имущественном положении и доходах, а оригиналы этих документов не направляются контролирующему органу, но подлежат хранению налогоплательщиком в течение срока давности, установленного НКУ (п.п. 166.2.2 п.). 166.2 ст.166 НКУ).

В случае, если соответствующие расходы подтверждены электронным расчетным документом, налогоплательщик отмечает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчетного документа (п.п. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166 НКУ).

Декларацию можно подать одним из следующих способов:

- лично или уполномоченным лицом;

- почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи;

- Средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах».

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