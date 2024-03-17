У Міненерго пояснили, чому у Києві 58 тисяч абонентів були деякий час знеструмлені

Станом на 17 березня проблем у енергосистемі не спостерігається.

Джерело фото: Robert Gourley / Unsplash

У Києві через технічні порушення в електромережах знеструмлювалися дві підстанції 110 кВ. Через це, як пояснили у пресслужбі Міністерства енергетики, було відключено 58 тисяч абонентів та обладнання комунального підприємства.

Наразі, усіх споживачів увімкнули за резервною схемою.

При цьому у міненерго зазначають, що станом на 17 березня проблем у енергосистемі не спостерігається, є резерви генерації на покриття потреб.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 3900 МВт*год, також передбачається експорт – до 2000 МВт*год.

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