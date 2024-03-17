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Ухвали щодо арешту майна можуть бути оскаржені в апеляційному порядку – Верховний Суд

Рішення про скасування або відмову у скасуванні арешту майна не згадані в ст. 309 КПК, але це не означає, що їх не можна оскаржити, зазначив Верховний Суд.

У КПК виправлять недоліки технічного характеру

Зокрема, у статті 309 КПК формулювання виправлять на «інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді».

У КУпАП запровадять відповідальність за порушення правил доброчесного лобіювання

Верховна Рада ухвалить в цілому закон, який встановлює відповідальність за незаконне здійснення лобіювання та за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Правомірність рішення реєстратора про відмову у державній реєстрації права власності – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно підстав для відмови у проведенні державної реєстрації права власності з огляду на існуванням суперечності між заявленими вимогами та документами, що їх посвідчують.

СБУ пропонують розширити повноваження щодо протидії терористичним посяганням на держоргани і підприємства

Загальнодержавний та регіональні переліки об’єктів можливих терористичних посягань будуть вести у порядку, визначеному Службою безпеки України.

  1. У світі

У столиці Молдови чоловік жбурнув пляшки з запальною сумішшю у двір посольства рф

17:35, 17 березня 2024
Поліція затримала 54-річного чоловіка.
У столиці Молдови чоловік жбурнув пляшки з запальною сумішшю у двір посольства рф
Джерело фото: newsmaker.md
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У Кишиневі 17 березня на територію посольства росії кинули дві ємності із запальною сумішшю. Там сьогодні відкрили виборчу дільницю для охочих проголосувати на так званих «виборах» президента рф.

Як пише «Newsmaker», поліція затримала 54-річного чоловіка. Згідно з повідомленням правоохоронців, у момент затримання чоловік встиг перекинути через паркан російського посольства дві ємності із запальною сумішшю.

З'ясувалося, що затриманий – громадянин Молдови. Сам він стверджує, що у нього є і російське громадянство. Наразі молдовські правоохоронці перевіряють його слова.

На допиті чоловік мотивував свої дії тим, що незадоволений діями російської влади.

Раніше ми писали, що Конституційний суд Молдови підтвердив конституційність румунської як державної мови.

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