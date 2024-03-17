У столиці Молдови чоловік жбурнув пляшки з запальною сумішшю у двір посольства рф

Поліція затримала 54-річного чоловіка.

Джерело фото: newsmaker.md

У Кишиневі 17 березня на територію посольства росії кинули дві ємності із запальною сумішшю. Там сьогодні відкрили виборчу дільницю для охочих проголосувати на так званих «виборах» президента рф.

Як пише «Newsmaker», поліція затримала 54-річного чоловіка. Згідно з повідомленням правоохоронців, у момент затримання чоловік встиг перекинути через паркан російського посольства дві ємності із запальною сумішшю.

З'ясувалося, що затриманий – громадянин Молдови. Сам він стверджує, що у нього є і російське громадянство. Наразі молдовські правоохоронці перевіряють його слова.

На допиті чоловік мотивував свої дії тим, що незадоволений діями російської влади.

Раніше ми писали, що Конституційний суд Молдови підтвердив конституційність румунської як державної мови.

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