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Юрия Игната уволили с должности спикера Воздушных Сил ВСУ

20:12, 16 марта 2024
Юрий Игнат останется служить в Воздушных силах, однако не будет возглавлять службу по связям с общественностью.
Юрия Игната уволили с должности спикера Воздушных Сил ВСУ
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Спикера Воздушных сил СЗУ полковника Юрия Игната уволили с должности. Причины такого решения не указываются.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил его за продуктивную работу в должности начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил.

«Он будет оставаться в составе Воздушных Сил и будет работать в другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь!

Где бы я ни был, уверен, еще неоднократно его поблагодарю!», - сообщил Николай Олещук.

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