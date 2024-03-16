Юрія Ігната звільнили з посади речника Повітряних Сил ЗСУ

Юрій Ігнат залишиться служити в Повітряних силах, проте не очолюватиме службу зв’язків з громадськістю.

Речника Повітряних сил СЗУ полковника Юрія Ігната звільнили з посади. Причини такого рішення не вказуються.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував йому за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил.

«Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь!

Де б я не був, упевнений, іще неодноразово йому подякую!», - повідомив Микола Олещук.

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