Водій порушив ПДР і передав поліцейському документи з 500 грн: що з ним трапилось далі

Поліцейські попередили водія про кримінальну відповідальність, на що він не відреагував.

У Полтаві поліцейські зупинили автомобіль Daewoo Lanos, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час розгляду справи водій надав патрульним документи, серед яких була купюра номіналом 500 гривень, аби уникнути відповідальності.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції Полтавської області, поліцейські попередили кермувальника про кримінальну відповідальність, на що він не відреагував.

У поліції зазначили, що інспектори одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з‘ясування обставин справи, адже у діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а також склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

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