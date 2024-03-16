В Іспанії жінка відсудила у колишнього чоловіка 88 000 євро за роботу по дому

Жінка отримала компенсацію за роботу домогосподаркою.

Фото: DFWChild

Чоловік має виплатити колишній дружині 88 025 євро (95 898 доларів США) як компенсацію за її роботу домогосподаркою протягом 26 років шлюбу. Таке рішення ухвалив Провінційний суд іспанського міста Понтеведре, повідомляє Odditycentral.

Неназвана пара одружилася в 1996 році, і до їхнього розставання в 2022 році дружина працювала поза сімейним будинком всього 205 днів протягом декількох років, присвятивши себе вихованню єдиної дочки та підтримці порядку в будинку. Після їхнього розставання чоловік залишився у сімейному будинку, а їй довелося піти та зняти власне житло. Їй довелося негайно знайти роботу, щоб прогодувати себе, але оскільки 26 років свого життя вона провела як домогосподарка, вона, швидше за все, матиме право на дуже невелику пенсію. Тепер жінка вимагає компенсацію за всі роки роботи по дому.

У першому рішенні суд встановив компенсацію, яку відповідач має виплатити своїй колишній дружині, у розмірі 120 000 євро (130 000 доларів США), але це рішення було оскаржено обома сторонами. Чоловік погодився сплатити колишній дружині всю її роботу під час шлюбу, але хотів зменшити суму на 60 000 євро. Колишня дружина, навпаки, вимагає збільшення суми до 183 629,36 євро (200 000 доларів США), аргументуючи це тим, що вона в основному присвятила себе турботі за будинком і вихованню доньки.

Провінційний суд Понтеведри ухвалив, що компенсація у розмірі 120 000 євро буде знижена до 88 025 євро і що чоловік також виплачуватиме колишній дружині пенсію у розмірі 350 євро (381 долар США) на місяць протягом трьох років, яка буде оновлюватись щорічно відповідно до національного законодавства (індекс інфляції).

Рішення може бути оскаржене будь-якою із сторін у Верховному суді.

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