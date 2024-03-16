У Києві одразу два водії на очах у поліції проїхали на заборонені сигнали світлофора: як їх покарали

У столиці притягнули до відповідальності водіїв, які порушили ПДР.

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В Печерському районі Києва оштрафували водіїв автомобілів Citroën та Volkswagen, які проїхали перехрестя на заборонний жовтий та червоний сигнали світлофора.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції Києва, автомобілі зупинили, а керманичами були проведені профілактичні бесіди, щодо недопущення подібних порушень у майбутньому, та винесені на них постанови за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, сигнали світлофора мають такі значення:

зелений дозволяє рух;

жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;

червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.

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