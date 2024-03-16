В Киеве сразу два водителя на глазах у полиции проехали на запрещенные сигналы светофора: как их наказали

В столице привлекли к ответственности водителей, нарушивших ПДД.

В Печерском районе Киева оштрафовали водителей автомобилей Citroën и Volkswagen, проехавших перекресток на запретный желтый и красный сигналы светофора.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, автомобили остановили, а водителями были проведены профилактические беседы относительно недопущения подобных нарушений в будущем и вынесены на них постановления по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, сигналы светофора имеют следующие значения:

зеленый разрешает движение;

желтый запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов;

красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

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