Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают отменить ответственность за неисполнение приказа военнослужащим, если приказ заведомо преступен и невозможен для исполнения

Под явно преступным приказом предлагают понимать такой приказ, выполнение которого заведомо невозможно или заведомо приведет к потерям личного состава соответствующего подразделения свыше 50%.

Какие организации проверяют посты украинских пользователей в Facebook на предмет достоверности

StopFake, VoxCheck, Delfi, Demagog и другие: эксперты каких организаций оценивают ваш контент на Фейсбуке.

3,5 года лишения свободы за кражу подгузников для ребенка на сумму 356 грн – депутаты решили, что нужно поднять предел криминальной наказуемости до 4542 грн

Народные депутаты предлагают, чтобы уголовная ответственность за кражу наступала, если сумма украденного больше 4542 грн, но пока внесли только законопроект об изменениях в КУоАП.

Украина подписала Меморандум с ЕС о финансировании за выполнение Ukraine Facility и кредитное соглашение – что нужно выполнить для получения средств

Некоторые из индикаторов, которые Украина должна реализовать для получения денег от ЕС, уже выполнены, в частности, это принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы и усиление самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Что новый заместитель председателя ГСА по цифровизации судебной власти пообещал Совету правосудия

Как Леонид Сапельников пообещал Высшему совету правосудия разобраться с проблемами ЕСИТС.

  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Раде рассказали, сколько поправок к законопроекту о мобилизации рассмотрел комитет по нацбезопасности

19:40, 16 марта 2024
Комитет по нацбезопасности рассмотрел уже более 600 поправок к законопроекту о мобилизации.
В Раде рассказали, сколько поправок к законопроекту о мобилизации рассмотрел комитет по нацбезопасности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты подали ко второму чтению законопроекта о мобилизации более 4 тысяч правок.

15 марта комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение поправок к законопроекту по мобилизации. Как сообщила народная депутат Ирина Фриз в комментарии «Суспільному», за день было рассмотрено практически 300 правок.

«Сегодня рассмотрено практически 300 правок, то есть остановились на 640. Следующее заседание будет в понедельник», - сказала она.

По словам Фриз, рассматривали в частности вопрос, касающийся изменений в закон о въезде, выезде граждан. Комитет отклонил предложение правительства по поводу чрезмерных ограничений выезда, ведь они создают такие же преграды и для въезда, что напрямую является нарушением Конституции.

«Кроме этого, был рассмотрен блок в отношении органов местного самоуправления, в частности, возложение на них обязанностей обеспечения уведомления, осуществления мер или привлечения, осуществления мер мобилизации, демобилизации», — добавила нардепка.

Ранее мы писали, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, рассматривая законопроект Правительства об усилении мобилизации 10449 относительно отдельных направлений регулирования, пришел к согласию, что лиц, не обновляющих свои военно-учетные данные, нужно ограничить в праве управления автомобилем.

Еще сообщалось, что депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей.

Также НАПК указало на коррупционные риски законопроекта о мобилизации.

Кроме того, у военнообязанных будет 60 дней, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду