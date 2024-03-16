В Раде рассказали, сколько поправок к законопроекту о мобилизации рассмотрел комитет по нацбезопасности

Комитет по нацбезопасности рассмотрел уже более 600 поправок к законопроекту о мобилизации.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты подали ко второму чтению законопроекта о мобилизации более 4 тысяч правок.

15 марта комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение поправок к законопроекту по мобилизации. Как сообщила народная депутат Ирина Фриз в комментарии «Суспільному», за день было рассмотрено практически 300 правок.

«Сегодня рассмотрено практически 300 правок, то есть остановились на 640. Следующее заседание будет в понедельник», - сказала она.

По словам Фриз, рассматривали в частности вопрос, касающийся изменений в закон о въезде, выезде граждан. Комитет отклонил предложение правительства по поводу чрезмерных ограничений выезда, ведь они создают такие же преграды и для въезда, что напрямую является нарушением Конституции.

«Кроме этого, был рассмотрен блок в отношении органов местного самоуправления, в частности, возложение на них обязанностей обеспечения уведомления, осуществления мер или привлечения, осуществления мер мобилизации, демобилизации», — добавила нардепка.

Ранее мы писали, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, рассматривая законопроект Правительства об усилении мобилизации 10449 относительно отдельных направлений регулирования, пришел к согласию, что лиц, не обновляющих свои военно-учетные данные, нужно ограничить в праве управления автомобилем.

Еще сообщалось, что депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей.

Также НАПК указало на коррупционные риски законопроекта о мобилизации.

Кроме того, у военнообязанных будет 60 дней, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации.

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