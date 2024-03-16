Компания SpaceX Илона Маска строит шпионскую сеть спутников для разведки США, - СМИ

Новая программа поможет значительно расширить возможности правительства и военных США быстро выявлять потенциальные цели почти в любой точке земного шара.

В космической компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска занимаются созданием сети из сотен спутников-шпионов, которые будут созданы в рамках секретного договора с разведывательным агентством США, передает Reuters.

Источники издания утверждают, что над строительством сети занимается подразделение SpaceX Starshield в рамках контракта на 1,8 миллиарда долларов, который был подписан в 2021 году с Национальным разведывательным управлением, разведывательным агентством, которое управляет спутниками-шпионами.

Отмечается, что в случае успеха новая программа поможет значительно расширить возможности американского правительства и военных быстро выявлять потенциальные цели почти в любой точке земного шара.

При этом в Reuters добавляют, что не смогли определить, когда новая сеть спутников будет запущена.

Уточняется, что всего в сети будет сотни спутников, способных получать изображения с Земли. Они смогут действовать как рой на низких орбитах.

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