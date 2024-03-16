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  1. У світі

Компанія SpaceX Ілона Маска будує шпигунську мережу супутників для розвідки США, - ЗМІ

18:46, 16 березня 2024
Нова програма допоможе значно розширити можливості уряду та військових США швидко виявляти потенційні цілі майже у будь-якій точці земної кулі.
Компанія SpaceX Ілона Маска будує шпигунську мережу супутників для розвідки США, - ЗМІ
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У космічній компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска займаються створенням мережі із сотень супутників-шпигунів, які будуть створені в рамках секретного договору з розвідувальною агенцією США, передає Reuters.

Джерела видання стверджують, що над будівництвом мережі займається підрозділ SpaceX Starshield у рамках контракту на 1,8 мільярда доларів, який був підписаний у 2021 році з Національним розвідувальним управлінням, розвідувальним агентством, яке керує супутниками-шпигунами.

Зазначається, що у разі успіху нова програма допоможе значно розширити можливості американського уряду та військових швидко виявляти потенційні цілі майже у будь-якій точці земної кулі.

При цьому Reuters додають, що не змогли визначити, коли нова мережа супутників буде запущена.

Уточняється, що всього в мережі буде сотні супутників, здатних отримувати зображення із Землі. Вони можуть діяти як рій на низьких орбітах.

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