Як оформити статус багатодітної сім'ї: роз’яснення

Українцям нагадали, як оформити статус багатодітної сім'ї та які документи для цього необхідні.

Українцям детально розповіли, як оформити статус багатодітної сім'ї. Корисну інфографіку оприлюднили у пресслужбі Кабінету Міністрів України.

Сім’я може отримати статус багатодітної, якщо вона виховує трьох або більше дітей.

Такі родини мають право на знижку на паливо, житлово-комунальні послуги та інші пільги.

Як оформити відповідний статус та які документи для цього необхідні:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.