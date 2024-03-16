Как оформить статус многодетной семьи: разъяснение

Украинцам напомнили, как оформить статус многодетной семьи и какие документы необходимы для этого.

Украинцам подробно рассказали, как оформить статус многодетной семьи. Полезную инфографику обнародовали в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

Семья может получить статус многодетной, если она воспитывает троих или более детей.

Такие семьи имеют право на скидку на горючее, жилищно-коммунальные услуги и другие льготы.

Как оформить соответствующий статус и какие документы необходимы для этого:

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