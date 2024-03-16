«Имеет признаки советской эпохи», – Токаев предложил изменить герб Казахстана

По словам Касим-Жомарта Токаева, нынешний герб слишком сложен и имеет элементы советской эпохи.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев предложил заняться вопросом смены герба страны. Об этом он заявил 15 марта во время третьего заседания Национального курултая в городе Атырау, передает «Радио Свобода».

Нынешний герб Казахстана, утвержденный в июне 1992 года, слишком сложен, смешивает стили и имеет элементы советской эпохи, считает Токаев.

«О государственном гербе считаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи», – заявил Токаев.

Также он добавил, что «в случае всеобщего согласия» над вопросом может работать специальная комиссия, которая будет заниматься открытым конкурсом на лучший проект нового герба Республики Казахстан.

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