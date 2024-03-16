В Германии начали выпускать роботов-внуков: где их используют

Мозг робота-внука основан на искусственном интеллекте.

Фото: Bild

Немецкий стартап Navel Robotics начал выпускать роботов-внуков. 70-сантиметровые фигуры сейчас проходят тестирование сразу в нескольких домах престарелых, передает Bild.

«Эмма может установить зрительный контакт и по выражению лица определить, что чувствует другой человек», — отмечает основатель компании Клод Туссен.

Многим людям старшего возраста болтающий ребенок-робот напоминает времена, когда их дети были маленькими. Мозг такого робота основан на искусственном интеллекте: он может, например, рассказывать анекдоты, слушать истории из жизни жильцов и задавать вопросы.

Директор дома престарелых Ванесса Мюнценмайер заявила, что сильно удивительно, насколько открыты и любопытны жители по отношению к Эмме. «Она милая и очень хорошо реагирует на людей. Часто люди хотят погладить ее по головке», — сказала она.

После испытаний Navel Robotics собираются запустить таких роботов в серийное производство. Предполагается, что они будут продаваться комплектом по двое за 48 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Figure AI представила робота, который способен свободно разговаривать с человеком.

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