В Соломенском районе Киева орудует поджигатель: злоумышленник попал на видео

Мужчина ходит по дворам и поджигает мусорные баки.

В Соломенском районе Киева заметили поджигателя. Видео в соцсетях обнародовали местные жители.

Мужчина ходит по дворам и поджигает мусорные баки. Один из таких инцидентов был зафиксирован на камеру видеонаблюдения 16 марта.

Как видно на видео, мужчина с пакетом и рюкзаком подходит к мусорному баку, что-то вынимает из пакета и совершает поджог.

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