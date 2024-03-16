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  1. В Украине

В Венгрию с детскими спасательными жилетами: пограничники задержали уклонистов

18:28, 16 марта 2024
Мужчины пытались переплыть Тису и попасть в Венгрию.
В Венгрию с детскими спасательными жилетами: пограничники задержали уклонистов
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Государственная пограничная служба Украины сообщила, что задержали двух уклонистов, которые хотели пересечь Тису с детскими спасательными жилетами. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Переправителю за свое «путешествие» в Венгрию мужчины заплатили по 1000 евро.

Еще один нарушитель был задержан при попытке переплыть в Румынию. Обещанное «беспрепятственное» пересечение границы ему стоило 2 000 долларов.

«Всех задержали и составили админпротоколы. В настоящее время оперативники устанавливают круг причастных к переправке лиц», – пишет ГПСУ.

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