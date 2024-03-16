До Угорщини з дитячими рятувальними жилетами: прикордонники затримали ухилянтів

Чоловіки намагались переплисти Тису та потрапити до Угорщини.

Державна прикордонна служба України повідомила, що затримали двох ухилянтів, які хотіли перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами. Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Переправнику за свою «мандрівку» до Угорщини чоловіки заплатили по 1000 євро.

Ще однин порушник був затриманий під час спроби переплисти до Румунії. Обіцяний «безперешкодний» перетин кордону йому коштував 2 000 доларів.

«Усіх затримали та склали адмінпротоколи. Нині оперативники встановлюють коло причетних до переправлення осіб», - пише ДПСУ.

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