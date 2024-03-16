На Київщині судитимуть водія, який зніс 16-річного пішохода

Водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв наїзд на хлопця.

На Київщині правоохоронці скерували до суду матеріали щодо водія, який скоїв наїзд на пішохода. Інцидент трапився 14 лютого у селі Плесецьке Фастівського району.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області 38-річний кермувальник легковика виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв наїзд на 16-річного пішохода. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

Правоохоронці оперативно розшукали правопорушника та затримали його.

Наразі слідчі закінчили досудове розслідування за порушення правил безпеки дорожнього руху ( ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України) та направили матеріали до суду для прийняття законного рішення.

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