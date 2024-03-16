Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
3,5 роки позбавлення волі за крадіжку підгузків для дитини на суму 356 грн – депутати вирішили, що треба підняти межу кримінальної караності до 4542 грн

Народні депутати пропонують, аби кримінальна відповідальність за крадіжку наставала, якщо сума вкраденого більша 4542 грн, але поки внесли лише законопроект про зміни до КУпАП.

Україна підписала Меморандум з ЄС щодо фінансування за виконання Ukraine Facility і кредитну угоду – що потрібно виконати для отримання коштів

Деякі з індикаторів, які Україна має реалізувати для отримання грошей від ЄС вже виконані, зокрема, це ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки та посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Що новий заступник голови ДСА з питань цифровізації судової влади пообіцяв ВРП

Як Леонід Сапельников пообіцяв Вищій раді правосуддя розібратися з проблемами ЄСІТС.

Європарламент ухвалив закон, яким заборонив чинити тиск на ЗМІ, включно з затриманням, обшуками в офісах і встановленням ПО для спостереження

Як зазначає Європарламент, відповідно до нового закону владі буде заборонено чинити тиск на журналістів і редакторів, щоб вони розкрили свої джерела, включно з затриманням, санкціями, обшуками в офісах або встановленням програмного забезпечення для спостереження на їхніх електронних пристроях.

Вирішення в судовому рішенні питання про взаємні обовʼязки субʼєктів владних повноважень у сфері безпеки є підставою для їх залучення в якості третіх осіб – Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що інститут третьої особи спрямований на створення умов для захисту прав, свобод та інтересів такої особи, які можуть бути порушені при вирішенні спору між позивачем і відповідачем за відсутності третьої особи.

  1. В Україні

На Київщині судитимуть водія, який зніс 16-річного пішохода

18:10, 16 березня 2024
Водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв наїзд на хлопця.
На Київщині судитимуть водія, який зніс 16-річного пішохода
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині правоохоронці скерували до суду матеріали щодо водія, який скоїв наїзд на пішохода. Інцидент трапився 14 лютого у селі Плесецьке Фастівського району.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області 38-річний кермувальник легковика виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв наїзд на 16-річного пішохода. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

Правоохоронці оперативно розшукали правопорушника та затримали його.

Наразі слідчі закінчили досудове розслідування за порушення правил безпеки дорожнього руху ( ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України) та направили  матеріали до суду для прийняття законного рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду