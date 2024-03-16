На кордоні з Угорщиною виявили викрадений в Австрії автомобіль

Прикордонники затримали 36-річного громадянина Молдови на краденому BMW.

У пункті пропуску Тиса, що на кордоні з Угорщиною, прикордонники затримали 36-річного громадянина Молдови на краденому BMW. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

36-річний громадянин Молдови їхав за кермом BMW 7 Series 740Ld xDrive (2018 року випуску) на чеській реєстрації. Іноземець хотів в’їхати в Україну через пункт пропуску Тиса, однак при перевірці документів прикордонники виявили, що його автомобіль є краденим.

Під час перевірки документів на автомобіль було зафіксовано спрацювання бази даних Інтерпол – це авто було викрадене рік тому на території Австрії. За цим фактом правоохоронці проінформували представників укрбюро Інтерполу та Ужгородського райвідділу Нацполіції.

У діях іноземця вбачають ознаки правопорушення, передбаченого ст.289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).

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