Туск після атаки рф по Одесі закликав спікера Джонсона нарешті схвалити допомогу Україні

Дональд Туск різко звернувся до спікера Палати представників Майка Джонсона США через Україну.

У суботу, 16 березня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав речника Палати представників США Майка Джонсона зробити кроки для схвалення фінансової допомоги Україні. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

Туск порадив Джонсону подивитися на наслідки ударів російських терористів по Одесі. На цей час кількість загиблих в Одесі в результаті ракетних ударів росії зросла до 21.

«Погляньте на Одесу, спікер Джонсон. Скільки ще вам потрібно аргументів, щоб ухвалити рішення?», – запитав Туск.

Раніше спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон повідомляв, що законопроект про додаткове фінансування Україні буде розглянуто тільки після того, як буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Нагададаємо, 8 березня Конгрес США схвалив пакет законопроектів для запобігання шатдауну. Законодавці США також ведуть переговори щодо другого пакету з шести законопроєктів, включаючи фінансування американських військових, щоб забезпечити повне фінансування всіх федеральних агентств до 22 березня.

Ще ми писали, що глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Україна може втратити ще більше територій, якщо залишиться без надання допомоги.

Також відомо, що Палата представників США може провести голосування за пакет фінансової допомоги Україні наприкінці березня, або у квітні 2024 року.

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